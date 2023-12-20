Эксперт рассказал о влиянии сериала "Слово пацана" на речь россиян

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Бандитские жаргонизмы, используемые героями мега-популярного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", могут войти в обиходную речь россиян, но не надолго.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Такое мнение РИА Новости высказал Андрей Щербаков, директор департамента научной деятельности Института русского языка им. А. С. Пушкина.

По мнению эксперта, жаргонизмы, типа слова "чушпан", могут сейчас использоваться многими молодыми россиянами, ну уже через год про эти слова забудут.

"Если бандитские жаргонизмы вернутся, то на очень короткое время. Это будет данью моде, не более того", — отметил Щербаков.

Сейчас в обществе укрепилось мнение, что используя в речи жаргонизмы, человек "занижает свой социальный статус", а это для большинства взрослых россиян не допустимо, подчеркнул эксперт.

СЛОВО ПАЦАНА. Зачем нам нужен этот сериал?