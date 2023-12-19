Эксперты рассказали, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Вопрос о том, в каком возрасте ребенка можно оставлять одного дома, не имеет четкого законодательного ответа. Психологи рекомендуют ориентироваться не на возраст, а на готовность и самостоятельность ребенка. Общая практика показывает, что многие родители начинают оставлять детей на короткое время дома уже с 2-3 лет, увеличивая период по мере возраста.

Фото: openverse by Elizabeth Albert is licensed under CC BY 2.0

Однако большинство экспертов согласны, что до 7 лет оставлять ребенка одного нежелательно из-за риска для его безопасности и психологического благополучия. Существуют законодательные акты, предусматривающие штрафы и наказания для родителей, оставляющих ребенка в опасности, сообщает Общественная Служба Новостей.

Для обеспечения безопасности детей в доме, родителям следует уделять внимание не только возрасту, но и обучению ребенка правилам безопасности. Советы по подготовке ребенка к одиночеству включают постепенное увеличение времени, проведенного без родителей, обучение технике безопасности, и создание занятий для отвлечения от скуки.