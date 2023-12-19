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"Мисс Европа-2023" Решта рассказала о насмешках над ее принадлежностью к России

1:16
Общество

Жительница Краснодара Дарья Решта, которая недавно была признана самой красивой девушкой Европы рассказала, что ее соперницы по конкурсу пытались насмехаться над ней из-за принадлежности к России.

"Мисс Европа-2023" Решта рассказала о насмешках над ее принадлежностью к России
Фото: ru.freepik.com

Конкурс "Мисс Интерконтиненталь 2023" прошел в Шарм-эш-Шейхе и за победу боролись представительницы 72 стран. Дарья Решта стала единственной представительницей Европы, которая вошла в финальную пятерку, став таким образом самой красивой девушкой континента.

В беседе с РИА Новости Дарья призналась, что нередко слышала в свой адрес не слишком корректные высказывания от конкуренток по подиуму.

"Слова были, в общем, про Россию, мы могли выстроиться в линию, и кто-то мог сказать: "О, Россия, вы стоите опять последние". А видите, как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы", — заметила самая красивая девушка Европы.

Она подчеркнув, что подколки никак не повлияли на ее настроение и желание победить в конкурсе.

Также Дарья отметила, что со стороны организаторов и жюри никакого предвзятого отношения к себе, как представительнице России она не чувствовала.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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