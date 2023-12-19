Жительница Краснодара Дарья Решта, которая недавно была признана самой красивой девушкой Европы рассказала, что ее соперницы по конкурсу пытались насмехаться над ней из-за принадлежности к России.
Конкурс "Мисс Интерконтиненталь 2023" прошел в Шарм-эш-Шейхе и за победу боролись представительницы 72 стран. Дарья Решта стала единственной представительницей Европы, которая вошла в финальную пятерку, став таким образом самой красивой девушкой континента.
В беседе с РИА Новости Дарья призналась, что нередко слышала в свой адрес не слишком корректные высказывания от конкуренток по подиуму.
"Слова были, в общем, про Россию, мы могли выстроиться в линию, и кто-то мог сказать: "О, Россия, вы стоите опять последние". А видите, как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы", — заметила самая красивая девушка Европы.
Она подчеркнув, что подколки никак не повлияли на ее настроение и желание победить в конкурсе.
Также Дарья отметила, что со стороны организаторов и жюри никакого предвзятого отношения к себе, как представительнице России она не чувствовала.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.