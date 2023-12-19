"Мисс Европа-2023" Решта рассказала о насмешках над ее принадлежностью к России

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Краснодара Дарья Решта, которая недавно была признана самой красивой девушкой Европы рассказала, что ее соперницы по конкурсу пытались насмехаться над ней из-за принадлежности к России.

Фото: ru.freepik.com

Конкурс "Мисс Интерконтиненталь 2023" прошел в Шарм-эш-Шейхе и за победу боролись представительницы 72 стран. Дарья Решта стала единственной представительницей Европы, которая вошла в финальную пятерку, став таким образом самой красивой девушкой континента.

В беседе с РИА Новости Дарья призналась, что нередко слышала в свой адрес не слишком корректные высказывания от конкуренток по подиуму.

"Слова были, в общем, про Россию, мы могли выстроиться в линию, и кто-то мог сказать: "О, Россия, вы стоите опять последние". А видите, как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы", — заметила самая красивая девушка Европы.

Она подчеркнув, что подколки никак не повлияли на ее настроение и желание победить в конкурсе.

Также Дарья отметила, что со стороны организаторов и жюри никакого предвзятого отношения к себе, как представительнице России она не чувствовала.

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