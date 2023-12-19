Аэрофлот планирует запустить авиашаттлы между Петербургом и Москвой

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Компания "Аэрофлот" анонсировала запуск авиашаттлов между Санкт-Петербургом и Москвой. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, новый формат полётов планируется уже со следующего года.

Фото: Фото: ru.freepik.com

В настоящее время группа экспертов обсуждает эксперимент по запуску данных авиашаттлов. Как информирует "Фонтанка", предположительно, уже в июне 2024 года новы самолёты будут летать из Санкт-Петербурга в Москву. Причём, рейсы будут осуществляться каждые 20-30 минут.

Обозреватели издания также указывают, что билеты на такие авиарейсы будут продаваться с открытой датой с целью позволить пассажирам лететь любым рейсом со свободными местами. Кроме того, сейчас ведётся обсуждение о введении абонемента на определённое количество полётов. Обладатели таких абонементов смогут а обладатель проходить все аэропортовые процедуры в ускоренном режиме.

В итоге он будет выглядеть как проездной в метро, когда оплачивается перелёт, а не конкретный рейс.