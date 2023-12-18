Новым регионам России разрешат голосовать по украинским паспортам на президентских выборах

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Избиркомам ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей разрешили самостоятельно утверждать перечень документов на выборах в марте 2024 года. Таким образом в новых регионах России могут разрешить голосовать по украинским паспортам.

Фото: smartik.ru

Речь идёт о тех гражданах, которые не успели обменять паспорт.

"Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года", — сообщили "Известиям" в избирательной комиссии Херсонской области.

Новые граждане России могли не успеть обменять документы, удостоверяющие личность. Кроме того, бумаги могли быть уничтожены под вражескими обстрелами со стороны Украины, резюмировали в избиркоме.