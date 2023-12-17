Последнюю просьбу бойца из России нашли на стене дома в Марьинке

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

На стене одного из домов в Марьинке было обнаружено последнее обращение российского бойца из Батайска Романа Рудакова.

Фото: openverse "Rifle bullets and granade" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

В своем послании 21-летний Роман Рудаков обращается к тем, кто найдет его, с просьбой заботиться о его матери, сестре и брате. Слова бойца были нанесены маркером на кирпиче стены.

В ходе расследования выяснилось, что он родился 26 декабря 2001 года, сообщает "РЕН ТВ".

Роман Рудаков отправился в зону спецоперации всего через три месяца после окончания срочной службы. Он подчеркивал важность защиты Родины.

Отмечается, что по указанию командира полка один из офицеров решил извлечь из стены кирпич с посланием, который затем будет установлен в штабе вместе с знаменем части.