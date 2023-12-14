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Производители шоколада предупредили о его сильном подорожании

2:39
Общество

В следующем году цены на шоколад вырастут на 15-20% из-за рекордного подорожания какао, сообщил в четверг РБК со ссылкой на участников рынка кондитерской продукции.

Производители шоколада предупредили о его сильном подорожании
Фото: Вкусвилл

Первым тревогу забило российское подразделение крупнейшего мирового производителя промышленного шоколада и какао-продуктов — швейцарской Barry Callebaut. В начале декабря оно разослало контрагентам предупреждение о средневзвешенном повышении отпускных цен на 20%.

Главная причина подорожания — рекордные цены на какао, объясняет исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, подтвердивший, как и производители, получение такого письма.

Какао-бобы выращивают в основном в Африке и Южной Америке. Три года подряд там был неурожай из-за неблагоприятных погодных условий. В результате основное сырьё подорожало в два-три раза, достигнув, по словам Вострикова, рекордного за несколько десятилетий максимума 4000 долларов за тонну.

Этим летом, когда основные потребители какао выжидали время в надежде на стабилизацию цен, ситуацию усугубили биржевые спекулянты, добавил президент кондитерской фабрики "Победа" Виталий Муравьёв: "Когда рынок маленький, он очень легко раскачивается спекулянтами".

По его оценке, 20%-ное подорожание не покроет расходов на какао и другие издержки: "Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60-70% в зависимости от сорта шоколада".

"К сожалению, сегодня на это есть объективные основания. Шоколадные фабрики не могут работать в убыток", — согласен с ним Востриков.

По его словам, свою заметную лепту в рост затрат на сырьё вносит ослабление рубля, которое отражается также на расходах на упаковку и логистику.

Выпускающая шоколадные торты подмосковная кондитерская фабрика "Господарь" оптимизировала расходы за счёт упрощения упаковки, сообщил её управляющий Сергей Сурмач. Благодаря этому подорожание удастся сделать постепенным — в следующем году оно не должно превысить 15%, обещал он.

Тем временем розница стала получать от поставщиков предупреждения о росте цен, узнал РБК из источников в ретейле; там принимают лихорадочные меры, чтобы не допустить резких скачков, как это уже случилось с яйцами.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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