Минсельхоз обещал стабилизацию цен на яйца в ближайший месяц

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Уже в ближайший месяц подорожание яиц удастся остановить, обещали в среду в министерстве сельского хозяйства РФ.

Фото: Shutterstock by Sergey Ryzhov

Бороться с ценами на яйца ведомство намерено их импортом "из дружественных стран".

"До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", — сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Для усиления эффективности этой меры обнулили таможенную пошлину на импорт яиц. Как уточнили в Минэкономразвития, эта льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года на ввоз 1,2 миллиарда куриных яиц.

Ранее в Совфеде обещали стабилизацию цен на яйца, а то и их снижение, к весне, если принятые правительством экстренные меры сработают.