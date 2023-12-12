Яйца подешевеют весной, обещали в Совфеде

1:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Цены на яйца если не снизятся, то, по крайней мере, стабилизируются к весне, обещал в понедельник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Фото: Shutterstock by Sergey Ryzhov

Он объяснил, что творится с ценами. В какой-то момент было допущено чрезмерное повышение тарифов, входящих в зону контроля ФАС, что привело к росту переменных затрат производителей.

"Расходы на топливо, содержание производственных мощностей, заработную плату, транспортировку. По правилам тарифы на естественные монополии должны быть в пределах роста инфляции, установленной Центробанком. Но, к сожалению, так получается не всегда", — объяснил сенатор "Парламентской газете".

Если наладить работу в сфере ценообразования и регулирования, постепенно яйца если не вернутся к прежней стоимости, то хотя бы не будут ещё больше дорожать.

"С учётом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определённая инерция, за один день это сделать, конечно, не получится", — предупредил Митин.

По его прогнозам, на результаты мер, принимаемых правительством, можно рассчитывать месяца через три.

"Если стимулирующие меры, разработанные правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдёт. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать", — заверил сенатор.

Он искренне надеется, что власти сумеют остановить разогнавшиеся цены на яйца — с хлебом же это удалось: "Рынок сам себя отрегулировал, научился отслеживать меняющийся спрос и адекватно, а самое главное оперативно на него отвечать. И тут должно быть так же".

Цены на яйца