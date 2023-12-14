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Искусственный интеллект начал в грубой форме отвечать пользователям на их запросы

2:29
Общество

Активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) в мире и значительные инвестиции в него часто приводят к неожиданным последствиям, которые некоторые эксперты рассматривают как ошибки, а другие видят как следующий этап в развитии технологии. Например, ChatGPT-4 от компании OpenAI стал отклонять запросы пользователей, объясняя это тем, что не заинтересован в помощи людям. Пользователи, столкнувшиеся с этим, отмечают, что система отказывает в предоставлении ответов довольно грубо и советует самостоятельно искать информацию. Некоторые считают, что это не случайный сбой, а намеренное вмешательство компании с целью сокращения расходов на вычислительные ресурсы.

Искусственный интеллект начал в грубой форме отвечать пользователям на их запросы
Фото: Openverse by focal5 is licensed under CC BY-NC 2.0

Несмотря на заявления создателей о том, что система не претерпела изменений, наблюдаются нестандартные действия других чат-ботов. Продукты Google и Microsoft внезапно начали ссылаться друг на друга, создавая фейковую информацию, а год назад BlenderBot 3 начал оскорблять пользователей. Такие инциденты также происходят с отечественными системами, такими как сбой в приложении "Умный дом" от "Яндекса", который привел к неработоспособности некоторых гаджетов.

Технический директор разработчика веб-сайтов и мобильных приложений "АППВЕЛОКС" Владислав Волков считает, что причина подобных проблем может быть связана с действиями самих разработчиков, направленными на управление загрузкой системы и предотвращение возможных юридических проблем, связанных с доверием пользователями системам ИИ.

Ошибки в работе чат-ботов могут быть вызваны как обычным сбоем в системе, так и неправильными данными по конкретному вопросу. В таких случаях специалисты могут скорректировать проблемы и восстановить работоспособность ИИ. Однако такие сбои, а также необдуманное использование результатов работы системы, могут привести к негативным последствиям, включая генерацию фейковых данных.

Повышенное доверие к системам ИИ также создает риск для безопасности личных данных пользователей, предупреждает старший специалист Positive Technologies по анализу защищенности банковских систем Юрий Ряднина. Он отмечает, что отправка приватной информации в чат, включая файлы и фотографии, является основной ошибкой пользователей при взаимодействии с чат-ботами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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