Двоих россиян впервые лишили гражданства РФ за преступления

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве двух россиян впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления, о чем в среду, 13 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы.

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Мера была принята в отношении двух приезжих мужчин, которые были привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.

Один из них, 31-летний мужчина, был задержан на Привольной улице с мефедроном. Второй, 31-летний приезжий попался на на Косинском шоссе. У него также обнаружили мефедрон.

"В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", -- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москва

С апреля в России действует закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии, а также за действия, "создающие угрозу национальной безопасности" страны, куда попадают и преступления, связанные с хранением и распространением наркотиков.

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