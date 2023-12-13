В Москве двух россиян впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления, о чем в среду, 13 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы.
Мера была принята в отношении двух приезжих мужчин, которые были привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.
Один из них, 31-летний мужчина, был задержан на Привольной улице с мефедроном. Второй, 31-летний приезжий попался на на Косинском шоссе. У него также обнаружили мефедрон.
"В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", -- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москва
С апреля в России действует закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии, а также за действия, "создающие угрозу национальной безопасности" страны, куда попадают и преступления, связанные с хранением и распространением наркотиков.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.