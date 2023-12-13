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Двоих россиян впервые лишили гражданства РФ за преступления

1:06
Общество

В Москве двух россиян впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления, о чем в среду, 13 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы.

Двоих россиян впервые лишили гражданства РФ за преступления
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Мера была принята в отношении двух приезжих мужчин, которые были привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.

Один из них, 31-летний мужчина, был задержан на Привольной улице с мефедроном. Второй, 31-летний приезжий попался на на Косинском шоссе. У него также обнаружили мефедрон.

"В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", -- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москва

С апреля в России действует закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии, а также за действия, "создающие угрозу национальной безопасности" страны, куда попадают и преступления, связанные с хранением и распространением наркотиков.

Получить гражданство России станет проще
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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