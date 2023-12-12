В подразделениях Госавтоинспекции российской столицы временно приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений.
Об этом утром 12 декабря московское управление ГИБДД сообщило в своем официальном Telegram-канале.
"В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя", — информировало водителей Госавтоинспекция.
Там пообещали сообщить, когда сбой будет устранен. При этом, о причинах неполадок ничего не сообщается.
В свою очередь, Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники сообщает, что база ГИБДД "легла" по всей России, а не только в Москве.
Произошло это якобы после попытки обновления ПО. На устранение сбоя может уйти от пару часов до нескольких дней.
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