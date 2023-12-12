ГИБДД: в Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В подразделениях Госавтоинспекции российской столицы временно приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Об этом утром 12 декабря московское управление ГИБДД сообщило в своем официальном Telegram-канале.

"В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя", — информировало водителей Госавтоинспекция.

Там пообещали сообщить, когда сбой будет устранен. При этом, о причинах неполадок ничего не сообщается.

В свою очередь, Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники сообщает, что база ГИБДД "легла" по всей России, а не только в Москве.

Произошло это якобы после попытки обновления ПО. На устранение сбоя может уйти от пару часов до нескольких дней.

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