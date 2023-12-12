Уволены вручившие украинские грамоты работники детсада в Хабаровске

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Работники хабаровского детского сада, допустившие вручение воспитанникам грамот с украинской символикой, уволены, сообщил во вторник мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Фото: TG Мировая 3.0

Скандал разразился 11 декабря. Одна из мам выложила в соцсети фото грамоты, которую её чаду вручили за участие в соревнованиях по пионерболу в детсаду. На награде гордо красовался герб Украины.

Градоначальник объяснил, что инструктор по физкультуре распечатала из интернета первые попавшиеся грамоты, а заведующая не глядя их подписала и проштамповала. Обе они написали заявления по собственному желанию.

Кравчук извинился перед оскорбившимися крамольной символикой детьми и их родителями. Им уже выданы новые грамоты. Мэр также обещал провести работу над ошибками в виде "дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска".