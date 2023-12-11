В Хабаровске воспитанникам детсада вручили грамоты с гербом Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Участникам соревнований по пионерболу в хабаровском детском саду № 137 вручили грамоты с гербом Украины, передаёт в понедельник телеграм-канал Astra.

Фото: TG Astra

Канал связался с мамой одного из дошкольников, опубликовавшей в соцсети фото шокировавшей её награды.

«Мой ребёнок спросил: почему на одной грамоте так, а другой нет? Я ответила, что это флаг другой страны, ошибся человек, так бывает. Мы не жаловались, но я сказала воспитателю об этом, она ответила — будем разбираться. Но я возмущена. Завтра я эту грамоту сдам. Мне такое не надо», – рассказала родительница.

Грамоты подписаны заведующей учреждением Ириной Ивасенко. Похоже, головы ей теперь не сносить – в прошлогодней аналогичной ситуации в Чите всех виновных уволили.

Грамота