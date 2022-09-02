Представители Минобразования Забайкальского края сообщили о запуске проверки в детсаду № 30. Его сотрудники вручили ребятам грамоты с украинским гербом.
"Учредитель детского сада, комитет образования Читы, проводит служебную проверку", — подчеркнули в пресс-службе ведомства по региону, передаёт РИА Новости.
Ранее новосибирские полицейские нашли подростка, который, по словам воспитателей, обстреливал территорию учреждения пластиковыми пулями. Как заявили правоохранители, хулиган действительно находился на балконе и атаковал малышей.
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