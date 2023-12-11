Жителей Набережных Челнов оповестили о 250-градусных морозах

Жителей Набережных Челнов предупредили о росте температуры до минус 300 градусов. В МЧС Татарстана назвали произошедшее ошибкой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Рассылку с предупреждением о невероятном повышении температуры (250 градусов ниже нуля) получили жители Татарстана от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

В пресс-службе республиканского МЧС объяснили, что произошёл технический сбой по вине оператора связи.

"В любом случае ошибка исправлена, и до своих адресатов они [корректные сообщения] дошли", — цитирует слова представителей МЧС республики издание "Подъём".