Ученые назвали главную угрозу человечества к 2050 году

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К к 2050 году глобальное здравоохранение ожидает серьезное испытание в виде распространения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая, по прогнозам, затронет 592 миллиона человек. Эти выводы основаны на статистической модели, разработанной учеными из Австралии, Великобритании, Индии, Канады, США и Южной Америки.

Фото: openverse by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

ХОБЛ, характеризующаяся устойчивым сужением дыхательных путей и затруднением дыхания, станет ведущей причиной смертности и инвалидности в мире. Это прогрессирующее заболевание часто обусловлено длительным воздействием негативных факторов, таких как курение, загрязнение воздуха и воздействие определенных химических веществ. Симптомы включают одышку, хронический кашель и частые респираторные инфекции, которые постепенно снижают качество жизни пациентов, сообщает "Дни.ру".

Эти данные подчеркивают неотложную необходимость принятия мер по борьбе с ХОБЛ. Среди эффективных шагов важно улучшение качества воздуха, внедрение программ по борьбе с курением и повышение общественной осведомленности о заболевании. Также ключевым является разработка новых методов лечения и профилактики, направленных на снижение риска возникновения ХОБЛ и улучшение прогнозов для тех, кто уже столкнулся с этим заболеванием.