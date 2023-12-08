Треш-стримы должны исчезнуть как явление

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

За фото- и видео с подобным контентом в качестве наказания предлагается штрафовать на сотни тысяч рублей, конфисковывать имущество, запрещать пользоваться интернетом, удалять "треш-контент" в интернете и блокировать его в соцсетях.

Фото: https://t.me/pravdist

Эксперт Pravda.Ru, телеведущий Андрей Добров считает это правильным, хотя и относит явление скорее к моральной сфере, чем правовой.

"Просто нарушение морали. Это даже не сказать, что нарушение закона. Нужно убрать всё это. У общества сейчас после большого количества капиталистической направленности вседозволенности руки завязаны в воспитании детей. "Давайте будем бороться". Как ты будешь бороться? Бороться — надо чтобы руки были развязаны, чтобы можно было сделать то, чего не делали раньше. И убирать то, что не нужно ни для подростков, ни для детей, ни для взрослых. Нам надо создать превосходство некой морали, которая будет подчинять себе взгляд на законы. То есть не законы определяют мораль, а мораль определяет законы. А вообще в лучшую сторону на подростков влияет само общество", — говорит собеседник.

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