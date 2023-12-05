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Nordwind Airlines ввела распродажу билетов по России с 5 по 8 декабря

1:15
Общество

Авиаперевозчик Nordwind Airlines начал распродажу билетов по России. Данная акция связана с тем, что компании исполнилось 30 лет в этом году. Информация приводится на официальном сайте перевозчика.

Nordwind Airlines ввела распродажу билетов по России с 5 по 8 декабря
Фото: s01.cdn-pegast. net/get/64/2a/8a/89ccd793088b01f34b205313acd362ce811836292f2d2d35e824d2d582/99%25_780x340.png

Также Nordwind указало сроки проведения акции — с 5 по 8 декабря 2023 года. Совершить перелёт по выбранным направлениям пассажиры получат возможность с 12 декабря 2023 года по 26 октября 2024 года.

Скидки в 30% будут открыты для пассажиров из Москвы в Казань или Махачкалу и из Нижнего Новгорода или Уфы в Махачкалу. 25% акции также будут доступны для пассажиров из Казани в Махачкалу, из Москвы в Оренбург, из Тюмени в Махачкалу.

На другие перелеты авиакомпании будет действовать дисконт от 15 до 20%.

Ранее Prada.Ru сообщала, что счетная палата раскритиковала программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке. Особо были затронуты авиакомпании "Якутия" и "Аврора", подконтрольные правительству Сахалинской области.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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