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Счетная палата раскритиковала программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке

2:17
Общество

Счетная палата высказала критику в адрес программы субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке, особо затронув авиакомпании "Якутия" и "Аврора", подконтрольную правительству Сахалинской области (в настоящее время входящую в состав группы "Аэрофлот").

Счетная палата раскритиковала программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке
Фото: Openverse by Дмитрий Саватеев is licensed under CC BY-SA 4.0

"Аврора" оказалась в центре внимания за невыполнение установленного числа льготных рейсов по некоторым маршрутам. В 2022 году авиасуда не совершили 1516 полетов, что составляет треть всех субсидируемых перелетов.

Также выявлен факт, что "Аврора" не предложила специальные тарифы на билеты для многих субсидируемых маршрутов. Вместо этого субсидии были выделены даже на те направления, где был коммерческий спрос. Это означает, что вместо оплаты со стороны пассажиров расходы возлагались на государство.

Субсидируемые авиаперевозки должны быть безрентабельными, однако чистая прибыль "Авроры" составила ₽780 млн, что равно 13% от общей суммы субсидии.

"Якутия" также получила субсидию на маршрут "Благовещенск — Якутск", который не предусмотрен правилами правительства, а также незаконно включенный в список маршрут "Иркутск — Южно-Сахалинск".

В общем, при определении размера субсидии занизились прогнозы по перевозке пассажиров. За год было перевезено 1,4 млн пассажиров, в то время как субсидии выделили на вдвое меньшее количество.

Также выявлено, что курсанты Летного колледжа были привлечены сторонними организациями для их подготовки, что привело к выходу из строя самолетов колледжа и увольнению летно-инструкторского состава.

Реконструированные аэродромные объекты так и не были переданы на баланс "Аэропортов Севера". Вместо этого, подрядчикам, занимающимся реконструкцией аэропортов, были выплачены авансы, в результате чего дебиторская задолженность управления "Ространсмодернизация" увеличилась почти на ₽10 млрд.

Акт Счетной палаты направлен в правительство и Генеральную прокуратуру, сообщает издание "Акценты".

Субсидированные билеты дальневосточникам
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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