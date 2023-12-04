В Ростове выставили картину Ивана Айвазовского с необычным свойством

В городе Ростов-на-Дону медиа распространили информацию о том, что в местном музее изобразительных искусств экспонируется картина Ивана Айвазовского под названием "Лунная ночь", которая светится в условиях темноты. В настоящее время произведение находится в Ростовском областном музее изобразительных искусств. При отключении освещения картина начинает излучать свет.
"Флуоресцентные краски проявляют свои свойства, что подтверждается даже камерами видеонаблюдения при отсутствии освещения в залах", — гласит сообщение.
Официальная информация о данном явлении пока не поступала, ее следует уточнить. Также стоит отметить, что в настоящее время в музее представлена экспозиция под названием "Иван Айвазовский. Наставники и последователи", которая будет доступна для посещения до 30 декабря, сообщает rostovgazeta.ru.
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