В Ростове выставили картину Ивана Айвазовского с необычным свойством

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В городе Ростов-на-Дону медиа распространили информацию о том, что в местном музее изобразительных искусств экспонируется картина Ивана Айвазовского под названием "Лунная ночь", которая светится в условиях темноты. В настоящее время произведение находится в Ростовском областном музее изобразительных искусств. При отключении освещения картина начинает излучать свет.

Фото: wikipedia.org by Иван Айвазовский is licensed under Общественное достояние

"Флуоресцентные краски проявляют свои свойства, что подтверждается даже камерами видеонаблюдения при отсутствии освещения в залах", — гласит сообщение.

Официальная информация о данном явлении пока не поступала, ее следует уточнить. Также стоит отметить, что в настоящее время в музее представлена экспозиция под названием "Иван Айвазовский. Наставники и последователи", которая будет доступна для посещения до 30 декабря, сообщает rostovgazeta.ru.

Выставка к 195-летию Ивана Айвазовского в Ростове