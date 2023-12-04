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Госдума ужесточит закон о лишении свободы за кражу персональных данных

1:30
Общество

В Государственную думу России внесён пакет законов, ужесточающий наказание за утечку данных. Соответствующую информацию приводит секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Telegram-канале.

Госдума ужесточит закон о лишении свободы за кражу персональных данных
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом, штрафы за правонарушение будут повышены, а главным наказанием за кражу данных будет тюремное заключение на срок до десяти лет.

В сообщении Турчак также заявил, что законодательством в настоящее время не предоставляются меры для соблюдения всех деталей для реализации законности. Поэтому в думе собираются рассмотреть возможность ужесточения.

Таким образом, объем штрафов для должностных лиц будет составлять от 800 тысяч до 2 млн рублей, а для юридических — 3-15 млн. За повтор нарушения может быть назначен штраф, исчисляемый в сотнях миллионов рублей.

В Госдуме считают, что улучшение законодательства изменит ситуацию с утечками персональных данных. Бизнесу станет проще сделать вложение в цифровую безопасность, чем оплачивать штрафы.

Ранее мы сообщали о том, что 24 октября 2023 года правительство, совместно с Банком России, утвердило распоряжение 2958-р "По повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года".

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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