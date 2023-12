Your browser does not support the audio element.

В Государственную думу России внесён пакет законов, ужесточающий наказание за утечку данных. Соответствующую информацию приводит секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Telegram-канале.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.