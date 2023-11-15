24 октября 2023 года правительство, совместно с Банком России, утвердило распоряжение 2958-р "По повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года". Рассмотрим данный документ. В частности, что там говорится о противодействии мошенничеству в сети Интернет.
"…В настоящее время многие граждане в России могут совершать большинство финансовых операций в онлайн-режиме круглосуточно с помощью мобильных приложений. Развитие подобных решений наряду с плюсами для потребителей финансовых услуг привело также к росту мошеннических действий с использованием цифровых технологий, увеличению количества нелегальных участников финансового рынка и "финансовых пирамид", осуществляющих деятельность посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этой связи в ближайшие годы приоритет в вопросах финансовой безопасности будет иметь вопросы ФИНАНСОВОЙ кибербезопасности, под которой понимается совокупность методов и практик управления киберрисками, в том числе защиты от атак злоумышленников в отношении цифровых финансовых технологий…"
То есть после резкого скачка числа преступлений, совершённых с использованием сети Интернет и средств мобильной связи, которое выросло в 2023 году на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, правительство решило проявить озабоченность в сфере противодействия преступности в сфере сети Интернет. По данным прокуратуры,
"в январе-июне 2023 года зарегистрировано более 210,8 тыс. различных мошенничеств. В структуре подобного рода хищений значительна доля (79,1%) мошенничеств, совершённых дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (166,8 тыс.). Темп их прироста относительно первого полугодия прошлого года увеличился на 40,5%".
Просто отлично…
По стране вот уже год бум мошенничества, на фоне гуманитарных сборов, создания фейковых сайтов помощи Донбассу, сайтов по продаже экипировки и формы, а правительство только зашевелилось?
Причём нет бы ужесточить санкции в отношении провайдеров и регистраторов сайтов, дополнительно ввести ограничительные пороги по регистрации сайтов и в ходе верификации-подтверждения личности владельца сайта. Взять и ужесточить Уголовный кодекс в отношении интернет-мошенников. Требовать у министра внутренних дел чаще обращать внимание на работу своих отделов "К" — информационной безопасности. А тут?
Центробанк каждый раз отмечает, что данное явление — мошенничество в Сети — отрицательно влияет на экономику и экономические показатели. Теневой сектор экономики криминализируется. Но каких-либо решительных шагов к блокировкам, запретам, кардинальным решениям не предпринимается.
А что предложено? Вот некоторые предложения, представленные в данном документе:
В принципе, если правительство обратило внимание на общее повышение финансовой грамотности населения — это уже хорошо. Вопрос как всегда в реализации. Какими исполнительными органами власти будет это реализовано? Какими инструментами? Пока не ясно.
Вполне возможно, что это очередной документ из числа: "Состряпали для галочки, и ОК".
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