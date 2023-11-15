Кибермошенничество: как власть предлагает бороться с ним в интернете

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24 октября 2023 года правительство, совместно с Банком России, утвердило распоряжение 2958-р "По повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года". Рассмотрим данный документ. В частности, что там говорится о противодействии мошенничеству в сети Интернет.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

"…В настоящее время многие граждане в России могут совершать большинство финансовых операций в онлайн-режиме круглосуточно с помощью мобильных приложений. Развитие подобных решений наряду с плюсами для потребителей финансовых услуг привело также к росту мошеннических действий с использованием цифровых технологий, увеличению количества нелегальных участников финансового рынка и "финансовых пирамид", осуществляющих деятельность посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этой связи в ближайшие годы приоритет в вопросах финансовой безопасности будет иметь вопросы ФИНАНСОВОЙ кибербезопасности, под которой понимается совокупность методов и практик управления киберрисками, в том числе защиты от атак злоумышленников в отношении цифровых финансовых технологий…"

То есть после резкого скачка числа преступлений, совершённых с использованием сети Интернет и средств мобильной связи, которое выросло в 2023 году на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, правительство решило проявить озабоченность в сфере противодействия преступности в сфере сети Интернет. По данным прокуратуры,

"в январе-июне 2023 года зарегистрировано более 210,8 тыс. различных мошенничеств. В структуре подобного рода хищений значительна доля (79,1%) мошенничеств, совершённых дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (166,8 тыс.). Темп их прироста относительно первого полугодия прошлого года увеличился на 40,5%".

Просто отлично…

По стране вот уже год бум мошенничества, на фоне гуманитарных сборов, создания фейковых сайтов помощи Донбассу, сайтов по продаже экипировки и формы, а правительство только зашевелилось?

Причём нет бы ужесточить санкции в отношении провайдеров и регистраторов сайтов, дополнительно ввести ограничительные пороги по регистрации сайтов и в ходе верификации-подтверждения личности владельца сайта. Взять и ужесточить Уголовный кодекс в отношении интернет-мошенников. Требовать у министра внутренних дел чаще обращать внимание на работу своих отделов "К" — информационной безопасности. А тут?

Центробанк каждый раз отмечает, что данное явление — мошенничество в Сети — отрицательно влияет на экономику и экономические показатели. Теневой сектор экономики криминализируется. Но каких-либо решительных шагов к блокировкам, запретам, кардинальным решениям не предпринимается.

А что предложено? Вот некоторые предложения, представленные в данном документе:

ведение целевой информационно-просветительской деятельности в отношении отдельных групп граждан (Это каких же? Бабушек и дедушек? Может, просто стоит ввести всё-таки отдельные специальные банковские карты для пенсионеров, которые будут блокировать любые незаконные попытки списывания денежных средств?);

расширение положительного опыта использования гражданами финансовых продуктов и услуг, сопровождаемое экспертизой со стороны государства и гражданского общества качества и потребительской ценности предлагаемых на рынке финансовых продуктов и услуг (нет у граждан доверия к банкам, а после повышения ключевой ставки, начнётся снижение кредитной активности);

формирование доверительного отношения граждан к финансовому рынку и финансовым институтам (чтобы такое доверительное отношение существовало, необходимо, чтобы финансовые институты работали, а не делали видимость и пробуксовывали, завязнув в бюрократии);

обеспечение финансовой безопасности, в том числе финансовой кибербезопасности, путём формирования у граждан навыков, установок и поведенческих практик для защиты от возможных рисков в финансовой сфере, эффективного противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке и мошенничеству (Какое количество интернет-мошенников МВД поймало за последний год? Только 10% преступлений данного типа раскрываются, а остальные 90%? А латентная (скрытая) преступность?);

обеспечение подготовки кадров в сфере финансовой грамотности (Это какие ж кадры? Каким кадровым органом они будут подбираться? В пояснении сказано: подготовкой кадров в сфере финансовой грамотности является развитие кадрового потенциала учителей (!), преподавателей (!), администраторов образовательных организаций, государственных служащих, сотрудников органов социальной защиты населения, финансовых организаций, некоммерческих организаций, граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность. То есть опять на учителей, социальных работников, мелких госслужащих навесят требования и задачи, которые не свойственны их специфике);

обеспечение регулярного мониторинга состояния финансовой грамотности и финансовой культуры в Российской Федерации, в том числе по субъектам Российской Федерации (ну да, мониторинг в этой ситуации поможет).

В принципе, если правительство обратило внимание на общее повышение финансовой грамотности населения — это уже хорошо. Вопрос как всегда в реализации. Какими исполнительными органами власти будет это реализовано? Какими инструментами? Пока не ясно.

Вполне возможно, что это очередной документ из числа: "Состряпали для галочки, и ОК".

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Мошенничество в интернете. Почему их не ловят?