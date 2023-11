Your browser does not support the audio element.

24 октября 2023 года правительство, совместно с Банком России, утвердило распоряжение 2958-р "По повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года". Рассмотрим данный документ. В частности, что там говорится о противодействии мошенничеству в сети Интернет.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.