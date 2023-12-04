В херсонском заповеднике пополнение – привезли антилоп и верблюдов

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Животных передали в рамках соглашения о сотрудничестве с государственным природным биосферным заповедником "Ростовский" и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи". Как отметили в пресс-службе, все животные чувствуют себя хорошо.

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Ближайший месяц новые обитатели проведут на карантине, после чего их переведут в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" – степной заповедник в Херсонской области и является старейшим в мире степным заповедником. Основан он в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. Его площадь превышает 33 тысячи гектаров.

Напоминаем, после разрушительных последствий урагана в Крыму, центр океанографии и морской биологии "Москвариум" передал Севастопольскому морскому музею-аквариуму, около 20 видов рыб.