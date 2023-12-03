Депутат Чаплин: в 2024 году выгоднее всего взять отпуск в июле, августе или октябре

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Июль, август и октябрь — самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году, заявил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

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По его словам, отпуск будет выгодным, если взять его в месяцы с большим количеством рабочих дней.

"В предстоящем году такими будут июль, август и октябрь", — подчеркнул Чаплин в интервью сайту aif.ru.

Он также дал совет россиянам, которые мечтают отправиться в мини-путешествие. Как пояснил парламентарий, в следующем году граждане РФ могут взять отпуск с 6 по 8 мая. Поскольку к этим датам примыкают выходные, человек не будет работать с 4 по 12 мая, уточнил депутат.

Ранее юрист Оксана Красовская назвала январь самым невыгодным месяцем для отпуска, поскольку на него выпадает много выходных и праздничных дней. Она подтвердила, что август и октябрь — наиболее подходящее время для отдыха.