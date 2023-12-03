Июль, август и октябрь — самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году, заявил депутат Государственной думы Никита Чаплин.
По его словам, отпуск будет выгодным, если взять его в месяцы с большим количеством рабочих дней.
"В предстоящем году такими будут июль, август и октябрь", — подчеркнул Чаплин в интервью сайту aif.ru.
Он также дал совет россиянам, которые мечтают отправиться в мини-путешествие. Как пояснил парламентарий, в следующем году граждане РФ могут взять отпуск с 6 по 8 мая. Поскольку к этим датам примыкают выходные, человек не будет работать с 4 по 12 мая, уточнил депутат.
Ранее юрист Оксана Красовская назвала январь самым невыгодным месяцем для отпуска, поскольку на него выпадает много выходных и праздничных дней. Она подтвердила, что август и октябрь — наиболее подходящее время для отдыха.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.