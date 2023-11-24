Названы самые выгодные месяцы для отпуска и больничного

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Размер отпускных и выплат по больничному может существенно различаться в зависимости от месяца. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская разъяснила агентству "Прайм", когда выгоднее болеть, а когда — отдыхать.

Фото: ok.ru

Она напомнила порядок расчёта отпускных: за основу берётся заработок за последние двенадцать месяцев, делится на 12 и на 29,3 календарных дня (среднее число), вычитаются выходные и праздники. Отсюда следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем лучше в это время отгулять отпуск.

"Выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, а невыгодно в том, где их меньше", — объясняет специалист.

Таким образом, самый неподходящий для отпуска месяц — январь, а наиболее выгодные — август и октябрь.

С больничными ситуация иная — в случае временной нетрудоспособности оплачиваются все дни, включая выходные и праздничные, а размер выплат зависит от страхового стажа. Однако выбирать, когда заболеть, не приходится — это случается внезапно. Тем не менее Красовская подсказала: выгоднее всего больничный тем, у кого в предыдущие два года зарплата была большой, а потом уменьшилась.