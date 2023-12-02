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Умер герой песни "Батяня-комбат" генерал-майор Солуянов

Общество

Герой Советского Союза, выдающийся генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов ушел из жизни в возрасте 69 лет, о чем сообщил Валерий Юрьев — член центрального правления "Союза десантников России". Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане, отметил свой 70-й день рождения 19 декабря.

Умер герой песни "Батяня-комбат" генерал-майор Солуянов
Фото: wikipedia.org by Mihenator is licensed under CC BY-SA 4.0

Звание Героя Советского Союза было вручено ему 23 ноября 1984 года за выдающиеся подвиги, совершенные в рамках выполнения международного долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В то время майор Солуянов руководил парашютно-десантным батальоном 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщает ТАСС.

В период май-июнь 1982 года, в рамках операции по ликвидации крупных банд мятежников в афганской провинции Парван, Солуянов продемонстрировал свою мастерство в командовании, успешно выполнив поставленные задачи без потерь среди своего личного состава. Он захватил более 300 бойцов противника в плен, а также три склада с боеприпасами. В январе 1983 года он активно участвовал в операции по уничтожению крупных банд, а в феврале 1984 года его батальон с легкостью штурмовал оккупированные врагом стратегические высоты, несмотря на сильное сопротивление, и вытеснил противника из их позиций.

ФИЛЬМ о Герое Советского Союза А.П.Солуянове
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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