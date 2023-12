Герой Советского Союза, выдающийся генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов ушел из жизни в возрасте 69 лет, о чем сообщил Валерий Юрьев — член центрального правления "Союза десантников России". Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане, отметил свой 70-й день рождения 19 декабря.

Фото: wikipedia.org by Mihenator is licensed under CC BY-SA 4.0