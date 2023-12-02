Станислав Садальский высказался об упадке отечественной культуры.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что в словосочетании "современная отечественная культура" слово "культура" лишнее.

"Культура была в СССР, исчезла вместе с ним и врядли восстановится. Сегодня неумная цензура, и её ярко демонстрируют надзиратели в прачечных Москвы и России", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.