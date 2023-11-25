Садальский предложил вернуть в паспорт графу "национальность"

Станислав Садальский раскритиковал идею принять федеральный закон о русском народе и призвал вписать в паспорт графу "национальность".

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Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на предложение депутата Бийсултана Хамзаева принять закон о русском народе. Он призвал не обделить все национальности, проживающие в России, и принять для каждой отдельные законы.

Садальский предположил, что в Госдуме наступил законодательный кризис, который проявляется в "имитации бурной деятельности".

"Может лучше вернуть в паспорт графу "национальность". В этом нет ничего плохого, все мы жили в СССР с этой графой, и жили дружно", — написал залуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее в Госдуме призвали слово "брак" приравнять к "семейному союзу".