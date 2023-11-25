Станислав Садальский раскритиковал идею принять федеральный закон о русском народе и призвал вписать в паспорт графу "национальность".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на предложение депутата Бийсултана Хамзаева принять закон о русском народе. Он призвал не обделить все национальности, проживающие в России, и принять для каждой отдельные законы.
Садальский предположил, что в Госдуме наступил законодательный кризис, который проявляется в "имитации бурной деятельности".
"Может лучше вернуть в паспорт графу "национальность". В этом нет ничего плохого, все мы жили в СССР с этой графой, и жили дружно", — написал залуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее в Госдуме призвали слово "брак" приравнять к "семейному союзу".
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.