Стало известно о смене руководства Большого театра.
Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра. Контракт ограничен пятилетним сроком.
Прежний руководитель Большого театра Владимир Урин уволен по собственному желанию.
Ранее Николай Цискаридзе упрекнул Большой театр за очереди за билетами на постановку "Щелкунчик".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.