Николай Цискаридзе раскритиковал Большой театр за большие очереди на "Щелкунчик"

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик", что вызвало ажиотаж и длинные очереди. Многие считают, что это свидетельство плохого менеджмента, и обвиняют руководство театра в неспособности решить проблему.

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Экс-артист Большого театра Николай Цискаридзе видит причину данной ситуацию в чудовищном менеджменте и подчеркивает необходимость привлечения администрации к ответственности.

"Меня поражает, что Большой театр, у которого бюджет в 5 миллиардов, за столько лет не может наладить систему, чтобы люди смогли в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число", — приводит слова Цискаридзе msk1.

Он также выразил беспокойство по поводу новогоднего "конвейера Щелкунчиков", который может быть опасен для здоровья артистов. Однако, не все эксперты считают проблему критической, а некоторые считают, что очереди свидетельствуют о успехе.

Ранее сообщалось, что Госдума требует разъяснений о продаже билетов на "Щелкунчик" в Большом театре.

Люди давят друг друга в очереди за билетами на «Щелкунчика» в Большой театр