Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик", что вызвало ажиотаж и длинные очереди. Многие считают, что это свидетельство плохого менеджмента, и обвиняют руководство театра в неспособности решить проблему.

Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0