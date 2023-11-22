Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик", что вызвало ажиотаж и длинные очереди. Многие считают, что это свидетельство плохого менеджмента, и обвиняют руководство театра в неспособности решить проблему.
Экс-артист Большого театра Николай Цискаридзе видит причину данной ситуацию в чудовищном менеджменте и подчеркивает необходимость привлечения администрации к ответственности.
"Меня поражает, что Большой театр, у которого бюджет в 5 миллиардов, за столько лет не может наладить систему, чтобы люди смогли в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число", — приводит слова Цискаридзе msk1.
Он также выразил беспокойство по поводу новогоднего "конвейера Щелкунчиков", который может быть опасен для здоровья артистов. Однако, не все эксперты считают проблему критической, а некоторые считают, что очереди свидетельствуют о успехе.
Ранее сообщалось, что Госдума требует разъяснений о продаже билетов на "Щелкунчик" в Большом театре.
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