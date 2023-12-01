В воскресенье, 3 декабря, на Москву обрушатся обильные снегопады, предупреждают жителей российской столицы синоптики.
В предстоящее воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков и сугробы на улицах российской столицы вырастут до 30 сантиметров,
Об этом в первый день зимы сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков. Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года. А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год", — сказал Тишковец в разговоре с РИА Новости.
В свою очередь, сервис GisMeto сообщает что в субботу температура воздуха в Москве составит от -5 до -7 градусов ниже нуля. В течение дня снега не ожидается.
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