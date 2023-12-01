Iltalehti: живущие в России финны не могут посетить родину из-за закрытия границ

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Ежедневная финская газета Iltalehti с грустью сообщила, что живущие в России граждане Финляндии не могут посетить родину из-за закрытия границ.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Проживающим в России гражданам Финляндии стало значительно сложнее ездить на родину из-за закрытия финско-российской границы, пишет газета входящая в топ-3 финских газет издание Iltalehti.

Журналист газеты в начале недели взял интервью у финского предпринимателя Яна Хави, который живет с семьей в Санкт-Петербурге, но по будням уезжает работать на родину.

"Почему для граждан Финляндии нельзя открыть хотя бы один пункт пропуска?" — пожаловался скандинавский житель.

Бизнесмен, работающий в сфере ИТ-технологий также отметил, что не может добраться до Финляндии и через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку Таллин дал указание не пропускать машины с российскими номерами.