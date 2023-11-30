Аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин объяснил, как правильно заряжать смартфон, чтобы процесс зарядки не закончился поломкой.
Муртазин рассказал, что смартфоны нового поколения не обязательно заряжать до конца. Подпитку телефона можно производить ночью и по пять минут.
Ранее эксперт Денис Кувиков рассказал, как продлить жизнь аккумулятору телефона.
При этом, по словам эксперта, есть правила, которые следует соблюдать, чтобы не навредить гаджету.
"Когда телефон сильно промёрз и разрядился, а человек решил включить его прямо на улице, можно запросто повредить ячейки телефона и сократить ёмкость аккумулятора", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
После возвращения с улицы тоже не стоит сразу же ставить смартфон на зарядку, а дать устройству отогреться не менее получаса. Не нужно греть телефон феном или класть его на батарею.
Муртазин рекомендует пользоваться оригинальным зарядным устройством. Не стоит покупать дешёвые подделки.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.