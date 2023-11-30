Эксперт рассказал о правилах зарядки смартфона, чтобы не повредить гаджет

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин объяснил, как правильно заряжать смартфон, чтобы процесс зарядки не закончился поломкой.

Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Муртазин рассказал, что смартфоны нового поколения не обязательно заряжать до конца. Подпитку телефона можно производить ночью и по пять минут.

Ранее эксперт Денис Кувиков рассказал, как продлить жизнь аккумулятору телефона.

При этом, по словам эксперта, есть правила, которые следует соблюдать, чтобы не навредить гаджету.

"Когда телефон сильно промёрз и разрядился, а человек решил включить его прямо на улице, можно запросто повредить ячейки телефона и сократить ёмкость аккумулятора", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

После возвращения с улицы тоже не стоит сразу же ставить смартфон на зарядку, а дать устройству отогреться не менее получаса. Не нужно греть телефон феном или класть его на батарею.

Муртазин рекомендует пользоваться оригинальным зарядным устройством. Не стоит покупать дешёвые подделки.