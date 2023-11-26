Эксперт Кувиков рассказал, как продлить "жизнь" аккумулятору смартфона

0:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet при Национальной технологической инициативе (НТИ) Денис Кувиков поделился с RT информацией о деградации аккумуляторов и методах продления их срока службы.

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Эксперт рекомендует избегать использования смартфона во время зарядки, также не стоит эксплуатировать при низких температурах и подзаряжать устройство до 90% для максимальной эффективности и долговечности.

Ранее сообщалось: ученые выяснили, что чрезмерное использование смартфонов снижает интеллект.

Как продлить жизнь аккумулятору смартфона