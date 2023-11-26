Директор регионального инжинирингового центра SafeNet при Национальной технологической инициативе (НТИ) Денис Кувиков поделился с RT информацией о деградации аккумуляторов и методах продления их срока службы.
Эксперт рекомендует избегать использования смартфона во время зарядки, также не стоит эксплуатировать при низких температурах и подзаряжать устройство до 90% для максимальной эффективности и долговечности.
Ранее сообщалось: ученые выяснили, что чрезмерное использование смартфонов снижает интеллект.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.