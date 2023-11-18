Ученые выяснили, что чрезмерное использование смартфонов снижает интеллект

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Чрезмерное использование электронных устройств связано с заметным ухудшением умственных способностей, сообщают ученые из Университета Маккуори в беседе с The Conversation.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

В ходе метаанализа 34 исследований, охватывающих разнообразные формы использования электронных устройств, включая игры, поиск в интернете и социальные сети, было выявлено, что люди с чрезмерным экранным временем или зависимостью от экранов демонстрировали существенно сниженные умственные способности.

Особенно пострадала способность к сосредоточенному вниманию — умение сохранять фокус на постоянном стимуле в течение продолжительного периода времени. Также наблюдалось снижение способности контролировать автоматические реакции. Возраст участников и тип использования электронного устройства не оказывали влияния на результаты.

Ученые остаются неуверенными относительно того, является ли ухудшение внимания причиной или следствием использования электронных устройств, подчеркивая необходимость дополнительных исследований. Тем не менее, текущие научные данные в основном подтверждают, что пролонгированное время перед экраном отрицательно сказывается на умственных способностях.

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