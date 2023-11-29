Жертвами телефонных мошенников всё чаще становятся дети 8-10 лет

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Как обезопасить ребёнка от обманщиков, а семью от потери денег, Pravda.Ru рассказала детский клинический психолог, доцент кафедры детской психиатрии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Морозова.

Фото: Известия by Эдуард Корниенко

Нужно срочно передать деньги попавшему в больницу родственнику, если не заплатишь — брата посадят в тюрьму за аварию- подобные легенды мошенники выдают детям по телефону. Далее- "спасение" близкого и передача энной, чаще всего, солидной суммы в руки преступников. Задача родителей- заранее проговорить с сыном или дочкой действия при возможном контакте с мошенниками.

"Важно не запугать ребенка, не ввести его в стресс и не вызвать у него социофобию, что кругом надо всех подозревать, всех бояться и от всех как-то ограждать от себя. В то же время надо научиться различать, когда к тебе обращаются за реальной помощью и когда тебя хотят использовать для своих каких-то целей. Лучше ему сказать, что надо всегда разобраться в том, что происходит- обратиться к родным, близким. Это твои родители, бабушки, дедушки, родные, с которыми ты как-то всегда контактируешь, посоветоваться с ними прежде, чем предпринимать какие-либо действия", — рекомендует Морозова.

Чтобы исключить панику при известии "твоя мама попала в больницу", психолог советует буквально прорепетировать с ребёнком ответ требующим денег незнакомцам.

"Хорошо. Сейчас я свяжусь со своей бабушкой или свяжусь со своей мамой, выясним, вместе решим, что надо делать". Важно ребенку понимать, что это не уровень его компетенций, что один он не в состоянии с этим со всем справиться, даже если пришла реальная беда и нужна помощь, то один он не в силах ее оказать", — подводит итог эксперт.

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