Юрист убитой в Турции россиянки о бывшем муже женщины: ему перекрыли кислород в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В убийстве матери и дочери-подростка в Турции подозревают бывшего мужа Ирины Двизовой, с которой он судился за опеку над сыном.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

45-летний гражданин Литвы Андрей Куслевич и риелтор Ирина Двизова, чьё тело нашли в турецом городе Бодруме, имели общего сына. Двизова развелась с супругом в 2021 году, а потом пыталась лишить его родительских прав. Куслевич же пытался через суд вернуть ребёнка.

Юрист убитой рассказал в интервью Telegram-каналу "Осторожно, новости", что мужчине через суд "перекрыли кислород" в России. Двизова же, несмотря на предупреждения родных, переехала в Турцию и начала общение с бывшим мужем.

Турецкие СМИ пишут, что после убийства Ирины и её дочери-подростка мужчина уехал из страны.