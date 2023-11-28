Убитыми в Турции россиянками оказалась риелтор и её дочь-подросток

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тела найденных в Турции россиянок опознали. Погибшими оказались 42-летняя Ирина Двизова, которая занималась недвижимостью, и её 15-летняя дочь Даяна.

Фото: " Bosphorus Bridge " by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0.

Мать и дочь пропали несколько дней назад. В доме, где жила женщина, нашли следы крови.

Турецкая полиция по камерам наружного наблюдения обнаружила подозрительный автомобиль, который выехал из дома Ирины Двизовой.

Жители города Бодрум нашли два тела, завёрнутые в простыни на склоне у дороги. По данным турецких СМИ, в убийстве подозревается бывший супруг женщины, который спешно покинул страну.