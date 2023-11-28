Тела найденных в Турции россиянок опознали. Погибшими оказались 42-летняя Ирина Двизова, которая занималась недвижимостью, и её 15-летняя дочь Даяна.
Мать и дочь пропали несколько дней назад. В доме, где жила женщина, нашли следы крови.
Турецкая полиция по камерам наружного наблюдения обнаружила подозрительный автомобиль, который выехал из дома Ирины Двизовой.
Жители города Бодрум нашли два тела, завёрнутые в простыни на склоне у дороги. По данным турецких СМИ, в убийстве подозревается бывший супруг женщины, который спешно покинул страну.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.