Эксперты рассказали о пользе "расхламления" перед Новым годом

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В преддверии Нового года многие приступают к генеральной уборке, не ограничиваясь только вытиранием пыли, предпринимая решительные шаги по избавлению от ненужных вещей. "Расхламление", как отмечают эксперты, может оказаться освободительным для квартиры и души.

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Спикер Всероссийского форума саморазвития для женщин Ирина Ряскина подчеркнула, что избавление от беспорядка способствует созданию гармоничной обстановки и уменьшению лишних забот. Это также помогает сконцентрироваться на важных моментах в жизни.

Специалист в постановке и достижении целей Артур Лак советует начать с избавления от вещей, вызывающих негативные эмоции и воспоминания. Он подчеркнул важность избавления от сломанных и битых предметов, а также от подарков, которые больше не приносят радость. Лак отметил, что расхламление необязательно должно ограничиваться новогодним периодом и рекомендует проводить его регулярно, раз в два-три месяца, сообщают "Вести Подмосковья".

Однако Ирина Ряскина предупреждает о том, что следует избегать чрезмерного выбрасывания вещей, так как в порыве эмоций можно потерять полезные предметы. Она предлагает использовать принцип трех коробок: в одну коробку поместить неотложно нужные вещи, в другую — те, которые можно пожертвовать, а в третью — предметы, над которыми стоит задуматься, применяя взвешенный подход к их ценности и использованию.

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