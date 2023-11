Your browser does not support the audio element.

В преддверии Нового года многие приступают к генеральной уборке, не ограничиваясь только вытиранием пыли, предпринимая решительные шаги по избавлению от ненужных вещей. "Расхламление", как отмечают эксперты, может оказаться освободительным для квартиры и души.

Фото: openverse by go_greener_oz is is licensed under CC BY 2.0.