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В Свердловской области предложили снизить расходы малоимущих уральцев на оплату ЖКУ

1:17
Общество

Министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов в интервью URA. RU заявил, что повышение платежей за ЖКУ в регионе должно сопровождаться соответствующим уменьшением доли, которую жители Урала вносят в качестве оплаты за коммунальные услуги из семейного бюджета.

В Свердловской области предложили снизить расходы малоимущих уральцев на оплату ЖКУ
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Смирнов указал, что в настоящее время эта доля составляет 22% от семейного бюджета. По словам Смирнова, она также может снизиться до 15-17%.

"Таким образом, оплата будет снижаться, малоимущие будут платить даже меньше, чем сейчас. Ну, а те, кто может платить, будут оплачивать [услуги ЖКХ]", — сказал Смирнов.

Также он отметил, что считает данную инициативу выполнимой. Правительство Свердловской области, как заявил Смирнов, работает над её реализацией. Также он выразил мнение, что повышение цен на ЖКХ в регионе ранее 1 июля 2024 ожидать не следует.

Министр отметил, что цены на бензин и жильё в регионе показали рост в полтора-два раза в этом году, на фоне этого тариф на коммунальные услуги за последний год вырос на 5-6%.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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