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Володин обещал отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ

1:17
Общество » Семья » Кошелек

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, пообещал в среду спикер парламента Вячеслав Володин.

Володин обещал отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ
Фото: Фото: BBC

По его словам, закон уже одобрен правительством и принят в первом чтении.

"Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря, с тем чтобы он был принят и уже со следующего года комиссия, как и поручал нам Владимир Владимирович Путин, была отменена при плате за коммунальные услуги для граждан, с которых сегодня берут банки", — сообщил Володин на пленарном заседании.

Инициатива о полном обнулении банковских комиссий и пеней с платы за услуги ЖКХ была выдвинута группой единороссов в феврале 2020 году. Несмотря на сопротивление участников финансового рынка, уже в апреле законопроект был рассмотрен в первом чтении.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил об отсрочке повышения квартплаты до лета 2024 года. После этого тарифы неизбежно вырастут, насколько — на днях решило правительство. Тем временем долги населения за ЖКХ растут и, возможно, отмена комиссии несколько нормализует ситуацию.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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