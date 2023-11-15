Володин обещал отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, пообещал в среду спикер парламента Вячеслав Володин.

Фото: Фото: BBC

По его словам, закон уже одобрен правительством и принят в первом чтении.

"Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря, с тем чтобы он был принят и уже со следующего года комиссия, как и поручал нам Владимир Владимирович Путин, была отменена при плате за коммунальные услуги для граждан, с которых сегодня берут банки", — сообщил Володин на пленарном заседании.

Инициатива о полном обнулении банковских комиссий и пеней с платы за услуги ЖКХ была выдвинута группой единороссов в феврале 2020 году. Несмотря на сопротивление участников финансового рынка, уже в апреле законопроект был рассмотрен в первом чтении.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил об отсрочке повышения квартплаты до лета 2024 года. После этого тарифы неизбежно вырастут, насколько — на днях решило правительство. Тем временем долги населения за ЖКХ растут и, возможно, отмена комиссии несколько нормализует ситуацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.