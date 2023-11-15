Раскрыто число россиян, задолжавших за услуги ЖКХ

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Почти 8 миллионов россиян — злостные неплательщики за услуги ЖКХ, сообщили "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

По данным ФСПП, на начало четвертого квартала этого года открыто 7,9 миллионов исполнительных производств о взыскании задолженности по квартплате. Этот показатель довольно стабилен и меняется от года к году не более чем на 15 тысяч.

Росстат подсчитал общую сумму задолженности — почти 900 миллиардов рублей по итогам первого квартала 2023-го. Эта цифра растёт с удорожанием услуг ЖКХ.

Управляющие компании борются с неплательщиками как могут, причём не всегда законными методами, но — безуспешно. По словам директора УК "Кристалл" (Новокузнецк) Елены Камневой, вполне реально взыскать задолженность с добросовестных жильцов, образовавшуюся в силу каких-то непредвиденных обстоятельств, но заставить заплатить злостных должников почти невозможно.

"Мы используем все доступные и законные методы: от общения с должниками и составления договоров рассрочки, до контроля продаж квартир по жилому фонду, используя соцсети", — пояснила она.

Законных методов у коммунальщиков не так уж много. Выселить неплательщиков из приватизированной квартиры почти невозможно, отключить воду/свет/канализацию — только после официального уведомления с соблюдением всех полагающихся бюрократических тонкостей этой процедуры: по почте с подтверждением о вручении лично адресату.

"А вот размещать сведения о должниках в помещениях общего пользования — у лифтов, в общих коридорах — запрещено", — добавила юрист Мария Спиридонова.

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