В России согласовали повышение тарифов на услуги ЖКХ с 2024 года

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство России утвердило объем индексации платы за коммунальные услуги в 2024–2028 годах. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на распоряжение кабмина, цены будут варьироваться в размерах 4-11% от региона к региону.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Таким образом, со второй половины 2024-го тарифы ЖКХ в Москве вырастут на 11 процентов, в Московской области — на 10,7 процента, в Санкт-Петербурге — на 9,8 процента, в Ленинградской области — на 10,2 процента.

Отмечается, что в 2025–2028 годах отклонения от средних индексов установлены в пределах от нуля до 2,1 процента.

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