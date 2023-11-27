Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выделил субсидию 150 млн рублей на завершение работ по возведению храма борцов с сектами на юге Москвы.
"Антисектантский" храма пророка Даниила на Кантемировской планировал возвести священник РПЦ Даниил Сысоев, который был убит в ноябре 2009 года на религиозной почве. В том же году предпологаемый душегуб был ликвидированн силовиками в Дагестане
Когда стоительство церкви было возобновлено, выяснилась, что первоночальная смета в 200 млн рублей подорожала на 100 млн, сообщает РБК.
Поэтому, как сообщается, Патриарх принял решение о выделении 150 миллионов рублей "чтобы не тормозить процесс сторительства и благоукрашение храма".
Помимо храма, в память об убитом настоятеле Сысоеве, в комплексе откроется миссионерский центр, магазин церковной утвари и библиотека. Завершить стротельство планируется в 2025 году.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.