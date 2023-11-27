150 млн рублей: Патриарх Кирилл субсидировал строительство в Москве храма борцов с сектами

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выделил субсидию 150 млн рублей на завершение работ по возведению храма борцов с сектами на юге Москвы.

Фото: kremlin.ru

"Антисектантский" храма пророка Даниила на Кантемировской планировал возвести священник РПЦ Даниил Сысоев, который был убит в ноябре 2009 года на религиозной почве. В том же году предпологаемый душегуб был ликвидированн силовиками в Дагестане

Когда стоительство церкви было возобновлено, выяснилась, что первоночальная смета в 200 млн рублей подорожала на 100 млн, сообщает РБК.

Поэтому, как сообщается, Патриарх принял решение о выделении 150 миллионов рублей "чтобы не тормозить процесс сторительства и благоукрашение храма".

Помимо храма, в память об убитом настоятеле Сысоеве, в комплексе откроется миссионерский центр, магазин церковной утвари и библиотека. Завершить стротельство планируется в 2025 году.

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