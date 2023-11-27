Юрист объяснил, как работающим пенсионерам попасть под индексацию

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Ближайшая индексация пенсий, запланированная с 1 января, может затронуть работающего пенсионера, если он поспешит уволиться до конца этого года. Такой совет дал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Ранее сообщалось, что с будущего года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Повышение распространяется только на неработающих пенсионеров.

"У работающих пенсионеров, которые продолжают трудиться и не уволятся до конца 2023 года, пенсия останется прежней", — подтвердил Виноградов агентству "Прайм".

Тем же, кто решится завершить трудовую деятельность, лучше сделать это до конца текущего года, и тогда уже через два месяца пенсию пересчитают с учётом повышения фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла.