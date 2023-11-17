Заслуженный юрист раскрыл точные цифры повышения пенсий с 2024 года

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Как мы уже сообщали, с 1 января будут увеличены страховые пенсии по старости. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв раскрыл параметры грядущей индексации.

Фото: xxiveklnr.su

Пенсия вырастет у 32 миллионов неработающих пенсионеров на 7,5% за счёт повышения одной из трёх её главных составляющих — фиксированной части.

"Средний размер страховой пенсии увеличится на 1572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей", — уточнил Соловьёв.

Кроме того, с 1 октября 2024 года на 4,5% будут проиндексированы более 2,7 миллиона военных пенсий, добавил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.