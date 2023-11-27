Экономист разъяснила повышение пенсионного коэффициента

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Приятный сюрприз ждёт тех, кто собирается на заслуженный отдых, а также работающих пенсионеров. Подробности сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Фото: flickr.com

Совет Федерации одобрил увеличение со следующего года одного пенсионного коэффициента до 133,05 рублей.

По словам экономистки, этот параметр важен прежде всего для тех, кто только оформляет пенсию.

"Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов его пенсия уже составит 1330,5 рубля", — разъяснила она.

Кроме того, ежегодно в августе проводится перерасчёт выплат работающим пенсионерам — на стоимость максимум трех пенсионных баллов, добавила Иванова-Швец. Хотя размер коэффициента берётся за тот года, когда человек выходил на пенсию, уточнила она.