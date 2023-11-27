Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невролог Тонев: во время беременности мозг усиливает работу органов чувств
В ХМАО отец случайно облил дочь кипятком в бане, в результате чего девочка получила 84% ожогов тела
Губернатор Голубев: в Ростовской области сбит беспилотник
SHOT: испанский дрон Columba атаковал Тулу
В ДНР восстанавливают электросети после разгула стихии
Нутрициолог Аветова: нехватка витамина B12 приводит к судорогам и потере памяти
Метеоролог Вильфанд спрогнозировал москвичам "нескучную" погоду на неделе
Врач Мифтахова: несоблюдение постельного режима повышает риск осложнений ОРВИ
Житель ХМАО облил дочь кипятком, перепутав краны с водой в бане

Экономист разъяснила повышение пенсионного коэффициента

1:14
Общество

Приятный сюрприз ждёт тех, кто собирается на заслуженный отдых, а также работающих пенсионеров. Подробности сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Экономист разъяснила повышение пенсионного коэффициента
Фото: flickr.com

Совет Федерации одобрил увеличение со следующего года одного пенсионного коэффициента до 133,05 рублей.

По словам экономистки, этот параметр важен прежде всего для тех, кто только оформляет пенсию.

"Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов его пенсия уже составит 1330,5 рубля", — разъяснила она.

Кроме того, ежегодно в августе проводится перерасчёт выплат работающим пенсионерам — на стоимость максимум трех пенсионных баллов, добавила Иванова-Швец. Хотя размер коэффициента берётся за тот года, когда человек выходил на пенсию, уточнила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Главное не победа: на этапе Кубка мира лыжник отморозил половой орган

Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.

Лыжник из Швеции отморозил свой половой орган на этапе Кубка мира
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Клара Новикова объяснила, как появился флаг Украины на её концерте в Москве
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Киев проговорился о более "миллионе потерь" ВСУ
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Последние материалы
Американский дипломат Хаас призвал Украину смириться с утратой территорий
Учёные выяснили, что долгожители имеют низкий уровень глюкозы в крови
Как черенковать розы под зиму
В России начали производить первые надводные безэкипажные суда
От 100 тысяч рублей на двоих: туроператоры назвали цены на новогодние туры в Египет
Три традиции японской кухни обеспечивают долголетие: водоросли, несладкие десерты и "ритуальный" приём пищи
На Челябинском тракторном заводе раскрыли причину взрыва трансформатора
Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на продукты к Новому году
В Евпатории из-за «шторма века» пострадали семь человек
Ветеран ВСУ: "Украина проиграет русским, даже если мобилизует миллионы человек"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников