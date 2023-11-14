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Неработающим пенсионерам увеличат пенсии

1:35
Россия

Госдума РФ приняла законопроект № 448560-8 О внесении изменений в статью 10 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". За сложной формулировкой кроется увеличение пенсионных выплат неработающим и военным пенсионерам.

Неработающим пенсионерам увеличат пенсии
Фото: flickr.com

На сайте duma.gov.ru сообщается, что пенсии по старости вырастут на 7,5%. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 129,46 руб. до 133,05 руб. Размер фиксированной выплаты к пенсии вырастет с 7567,33 руб. до 8134,88 руб. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров будет равен 23 449 руб.

Повышение выплат коснётся 32 миллионов россиян. Комментируя новость, председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что необходимые средства заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные расходы из бюджета на увеличение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов руб.

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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