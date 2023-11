Your browser does not support the audio element.

В последнее время в зоне СВО поступили сообщения о возможном увеличении выплат бойцам. Мобилизованный из Самары Илья Круговой высказал своё мнение по этому вопросу.

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.