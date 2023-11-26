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Мобилизованный из Самары рассказал, что получил зарплату в размере 296 тыс. рублей в зоне спецоперации

1:56
Общество

В последнее время в зоне СВО поступили сообщения о возможном увеличении выплат бойцам. Мобилизованный из Самары Илья Круговой высказал своё мнение по этому вопросу.

Мобилизованный из Самары рассказал, что получил зарплату в размере 296 тыс. рублей в зоне спецоперации
Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.

Военнослужащий не может подтвердить информацию о повышении выплат солдатам в зоне СВО. Он отметил, что в этом месяце были проблемы с выплатами, возможно, это связано с пересмотром их размеров и увеличением вознаграждений.

Один из мобилизованных бойцов подтвердил задержку выплат в ноябре. Ранее он всегда получал свою зарплату и денежное довольствие до 10-го числа месяца, но в ноябре выплаты были сделаны только 16-го числа. Кроме того, его социальное вознаграждение, которая полагается всем мобилизованным солдатам, была исключена из его довольствия. В итоге он получил 119 тысяч рублей, а позже ему добавили эту социальную выплату в размере 176 тысяч рублей, передаёт информационное агентство 63.ru.

Круговой поделился некоторыми деталями жизни военнослужащих в зоне СВО. Он отметил, что там  предусмотрена возможность получения дополнительных выплат за неиспользованные выходные и материальную помощь в двойном размере. В результате его общая сумма ежемесячного довольствия превысила 296 тысяч рублей.

"Кто говорит, что "в армии нет выходных", тот, мягко говоря, ошибается. Мне за неиспользованные выходные аж 98 тысяч начислили. Плюс матпомощь в двойном размере. В совокупности моё довольствие больше 296 тысяч рублей. Пока система не отладится, выплаты будут идти вплоть до конца месяца. Многим это непривычно, но не надо паниковать. Машина работает", — добавил Круговой.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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